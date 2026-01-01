Bugünkü Umi Fiyatı

Bugünkü Umi (UMI) fiyatı $ 0,00017269 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut UMI / USD dönüşüm oranı UMI başına $ 0,00017269 şeklindedir.

Umi, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.899,01 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 57,32M UMI şeklindedir. Son 24 saat içinde UMI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,065007 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001556 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UMI, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Umi (UMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,90K$ 9,90K $ 9,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,27K$ 17,27K $ 17,27K Dolaşım Arzı 57,32M 57,32M 57,32M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Umi piyasa değeri $ 9,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UMI arzı 57,32M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,27K.