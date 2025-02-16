Universal BTC Fiyatı (UNIBTC)
Bugün için canlı Universal BTC (UNIBTC) fiyatı, 96,090 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. UNIBTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Universal BTC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 200.13K USD
- Gün içindeki Universal BTC fiyat değişimi +0.93%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Universal BTC / USD fiyat değişimi, $ +881.14.
Son 30 gün içerisinde, Universal BTC / USD fiyat değişimi, $ -2,433.7098660000.
Son 60 gün içerisinde, Universal BTC / USD fiyat değişimi, $ -4,970.7837450000.
Son 90 gün içerisinde, Universal BTC / USD fiyat değişimi, $ +19,613.64995930555.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +881.14
|+0.93%
|30 Gün
|$ -2,433.7098660000
|-2.53%
|60 Gün
|$ -4,970.7837450000
|-5.17%
|90 Gün
|$ +19,613.64995930555
|+25.65%
En güncel Universal BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.23%
+0.93%
+0.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.
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|1 UNIBTC / GBP
￡75,911.1
|1 UNIBTC / EUR
€91,285.5
|1 UNIBTC / USD
$96,090
|1 UNIBTC / MYR
RM425,678.7
|1 UNIBTC / TRY
₺3,480,379.8
|1 UNIBTC / JPY
¥14,638,350.6
|1 UNIBTC / RUB
₽8,740,346.4
|1 UNIBTC / INR
₹8,328,120.3
|1 UNIBTC / IDR
Rp1,549,838,492.7
|1 UNIBTC / PHP
₱5,549,197.5
|1 UNIBTC / EGP
￡E.4,861,193.1
|1 UNIBTC / BRL
R$547,713
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C$135,486.9
|1 UNIBTC / BDT
৳11,641,303.5
|1 UNIBTC / NGN
₦145,150,671.3
|1 UNIBTC / UAH
₴3,986,774.1
|1 UNIBTC / VES
Bs5,861,490
|1 UNIBTC / PKR
Rs26,742,807.9
|1 UNIBTC / KZT
₸47,639,500.2
|1 UNIBTC / THB
฿3,237,272.1
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NT$3,140,221.2
|1 UNIBTC / CHF
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|1 UNIBTC / HKD
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