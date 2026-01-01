Bugünkü Unstable Tit Fiyatı

Bugünkü Unstable Tit (UST) fiyatı $ 0,00005227 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut UST / USD dönüşüm oranı UST başına $ 0,00005227 şeklindedir.

Unstable Tit, şu anda piyasa değeri açısından $ 52.270 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B UST şeklindedir. Son 24 saat içinde UST, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00382655 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005227 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UST, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Unstable Tit (UST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 52,27K$ 52,27K $ 52,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,27K$ 52,27K $ 52,27K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Unstable Tit piyasa değeri $ 52,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UST arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,27K.