Bugünkü Upheaval Finance Fiyatı

Bugünkü Upheaval Finance (UPHL) fiyatı $ 0,00077969 olup, son 24 saatte % 11,42 değişim gösterdi. Mevcut UPHL / USD dönüşüm oranı UPHL başına $ 0,00077969 şeklindedir.

Upheaval Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 47.612 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 61,07M UPHL şeklindedir. Son 24 saat içinde UPHL, $ 0,0006997 (en düşük) ile $ 0,00088951 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04077558 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00069966 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UPHL, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%55,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Upheaval Finance (UPHL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,61K$ 47,61K $ 47,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 714,67K$ 714,67K $ 714,67K Dolaşım Arzı 61,07M 61,07M 61,07M Toplam Arz 916.693.024,9820768 916.693.024,9820768 916.693.024,9820768

Şu anki Upheaval Finance piyasa değeri $ 47,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UPHL arzı 61,07M olup, toplam arzı 916693024.9820768. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 714,67K.