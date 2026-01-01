Bugünkü UpTop Fiyatı

Bugünkü UpTop (UPTOP) fiyatı $ 0,00233915 olup, son 24 saatte % 1,06 değişim gösterdi. Mevcut UPTOP / USD dönüşüm oranı UPTOP başına $ 0,00233915 şeklindedir.

UpTop, şu anda piyasa değeri açısından $ 491.223 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 210,00M UPTOP şeklindedir. Son 24 saat içinde UPTOP, $ 0,00230882 (en düşük) ile $ 0,00234828 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04540951 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00230882 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UPTOP, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%1,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

UpTop (UPTOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 491,22K$ 491,22K $ 491,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,34M$ 2,34M $ 2,34M Dolaşım Arzı 210,00M 210,00M 210,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki UpTop piyasa değeri $ 491,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UPTOP arzı 210,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,34M.