Bugünkü Urim Fiyatı

Bugünkü Urim (URIM) fiyatı $ 0,00000777 olup, son 24 saatte % 0,85 değişim gösterdi. Mevcut URIM / USD dönüşüm oranı URIM başına $ 0,00000777 şeklindedir.

Urim, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.769,84 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M URIM şeklindedir. Son 24 saat içinde URIM, $ 0,00000773 (en düşük) ile $ 0,00000784 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00015092 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000766 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, URIM, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Urim (URIM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,77K$ 7,77K $ 7,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,77K$ 7,77K $ 7,77K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.985.704,347121 999.985.704,347121 999.985.704,347121

Şu anki Urim piyasa değeri $ 7,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki URIM arzı 999,99M olup, toplam arzı 999985704.347121. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,77K.