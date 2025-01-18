USAcoin Fiyatı (USACOIN)
Bugün için canlı USAcoin (USACOIN) fiyatı, 0.064494 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.36M USD. USACOIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
USAcoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 224.30K USD
- Gün içindeki USAcoin fiyat değişimi +53.40%
- Dolaşımdaki arz: 21.00M USD.
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Gün içerisinde, USAcoin / USD fiyat değişimi, $ +0.02245054.
Son 30 gün içerisinde, USAcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, USAcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, USAcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.02245054
|+53.40%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel USAcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.84%
+53.40%
+157.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing USAcoin ($USACOIN): The Ultimate Ethereum Memecoin! What if the U.S. didn’t need a Bitcoin strategic reserve? Enter USAcoin ($USACOIN)—a revolutionary Ethereum-based memecoin with big ambitions. Like Bitcoin, USAcoin boasts a capped supply of 21 million tokens, but that’s where the similarities end. Built with an upgraded blockchain, USAcoin isn’t just another token. It’s designed to be fast, scalable, and actually viable for payments—bridging the gap between fun and functionality. Whether you're holding for the memes or betting on its payment utility, USAcoin has something for everyone. Let’s rewrite the future of decentralized finance and show the world what America can do. Together, to the moon and beyond! Hold strong. Believe in USAcoin. USAcoin | Ethereum Memecoin | Crypto Revolution
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