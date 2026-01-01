Bugünkü USX Fiyatı

Bugünkü USX (USX) fiyatı $ 0,999031 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut USX / USD dönüşüm oranı USX başına $ 0,999031 şeklindedir.

USX, şu anda piyasa değeri açısından $ 306.049.867 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 306,32M USX şeklindedir. Son 24 saat içinde USX, $ 0,999026 (en düşük) ile $ 0,999634 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,037 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,828472 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USX, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%0,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

USX (USX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 306,05M$ 306,05M $ 306,05M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 306,05M$ 306,05M $ 306,05M Dolaşım Arzı 306,32M 306,32M 306,32M Toplam Arz 306.318.500,962207 306.318.500,962207 306.318.500,962207

Şu anki USX piyasa değeri $ 306,05M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USX arzı 306,32M olup, toplam arzı 306318500.962207. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 306,05M.