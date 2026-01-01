Bugünkü Utility Coin Fiyatı

Bugünkü Utility Coin (UTILITY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,93 değişim gösterdi. Mevcut UTILITY / USD dönüşüm oranı UTILITY başına -- şeklindedir.

Utility Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.927,58 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M UTILITY şeklindedir. Son 24 saat içinde UTILITY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UTILITY, son bir saatte -%0,55 ve son 7 günde -%9,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Utility Coin (UTILITY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,93K$ 7,93K $ 7,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,93K$ 7,93K $ 7,93K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.952.914,366784 999.952.914,366784 999.952.914,366784

Şu anki Utility Coin piyasa değeri $ 7,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UTILITY arzı 999,95M olup, toplam arzı 999952914.366784. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,93K.