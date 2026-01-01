Bugünkü Valyr Fiyatı

Bugünkü Valyr (VALYR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut VALYR / USD dönüşüm oranı VALYR başına -- şeklindedir.

Valyr, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.979,64 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 850,00M VALYR şeklindedir. Son 24 saat içinde VALYR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02134732 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VALYR, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Valyr (VALYR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,98K$ 12,98K $ 12,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,27K$ 15,27K $ 15,27K Dolaşım Arzı 850,00M 850,00M 850,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Valyr piyasa değeri $ 12,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALYR arzı 850,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,27K.