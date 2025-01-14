vampAIre squid Fiyatı (VS)
Bugün için canlı vampAIre squid (VS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 163.89K USD. VS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
vampAIre squid Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.95K USD
- Gün içindeki vampAIre squid fiyat değişimi -21.32%
- Dolaşımdaki arz: 999.96M USD.
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Gün içerisinde, vampAIre squid / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, vampAIre squid / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, vampAIre squid / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, vampAIre squid / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-21.32%
|30 Gün
|$ 0
|-80.03%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel vampAIre squid fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+5.55%
-21.32%
-68.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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