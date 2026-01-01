Bugünkü VERONICA by Virtuals Fiyatı

Bugünkü VERONICA by Virtuals (VERONICA) fiyatı $ 0,00032642 olup, son 24 saatte % 3,04 değişim gösterdi. Mevcut VERONICA / USD dönüşüm oranı VERONICA başına $ 0,00032642 şeklindedir.

VERONICA by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 326.421 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B VERONICA şeklindedir. Son 24 saat içinde VERONICA, $ 0,00031687 (en düşük) ile $ 0,00033831 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00233193 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00031687 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VERONICA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%12,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VERONICA by Virtuals (VERONICA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 326,42K$ 326,42K $ 326,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 326,42K$ 326,42K $ 326,42K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki VERONICA by Virtuals piyasa değeri $ 326,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VERONICA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 326,42K.