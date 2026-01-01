Bugünkü Verse World Fiyatı

Bugünkü Verse World (VERSE) fiyatı $ 0.074863 olup, son 24 saatte % 2.55 değişim gösterdi. Mevcut VERSE / USD dönüşüm oranı VERSE başına $ 0.074863 şeklindedir.

Verse World, şu anda piyasa değeri açısından $ 7,487,848 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100.00M VERSE şeklindedir. Son 24 saat içinde VERSE, $ 0.07485 (en düşük) ile $ 0.077253 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.910916 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.067836 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VERSE, son bir saatte -0.24% ve son 7 günde -0.19% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Verse World (VERSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7.49M$ 7.49M $ 7.49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 74.88M$ 74.88M $ 74.88M Dolaşım Arzı 100.00M 100.00M 100.00M Toplam Arz 999,999,712.404288 999,999,712.404288 999,999,712.404288

Şu anki Verse World piyasa değeri $ 7.49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VERSE arzı 100.00M olup, toplam arzı 999999712.404288. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 74.88M.