ViciCoin Fiyatı (VCNT)
Bugün için canlı ViciCoin (VCNT) fiyatı, 22.06 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 57.72M USD. VCNT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ViciCoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 284.66K USD
- Gün içindeki ViciCoin fiyat değişimi +0.41%
- Dolaşımdaki arz: 2.61M USD.
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Gün içerisinde, ViciCoin / USD fiyat değişimi, $ +0.089966.
Son 30 gün içerisinde, ViciCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.3512260840.
Son 60 gün içerisinde, ViciCoin / USD fiyat değişimi, $ +0.0528734080.
Son 90 gün içerisinde, ViciCoin / USD fiyat değişimi, $ +1.844301162823805.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.089966
|+0.41%
|30 Gün
|$ -0.3512260840
|-1.59%
|60 Gün
|$ +0.0528734080
|+0.24%
|90 Gün
|$ +1.844301162823805
|+9.12%
En güncel ViciCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.53%
+0.41%
-1.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ViciCoin (VCNT) is an ERC-20 utility token on Avalanche, Arbitrum, Base, Binance, Ethereum, Optimism, and Polygon networks. The ViciCoin token was created by ViciNFT to strictly manage access to digital content and enable a wide range of enterprise applications through authorization, authentication, and intermediary services. For example, VCNT now facilitates ViciSwap, a many-to-many token swapping tool built on the Uniswap Protocol. ViciSwap offers a dynamic and engaging solution for everyone to create and manage their own token portfolio (https://viciswap.io). Another application of ViciCoin in the enterprise is VCNT For Zoom, which provides a turnkey solution for small communities across the globe to monetize their own video conferences by selling tokenized tickets and accepting cryptocurrencies as payment. VCNT is also being used to gate access to Discord channels, which helps creators and brand owners authenticate their community to reduce bots and spam, and increase monetization of their offerings. As Web3 products and services become mainstream, so will the utility and serviceability of VCNT.
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|1 VCNT / AUD
A$35.5166
|1 VCNT / GBP
￡17.8686
|1 VCNT / EUR
€21.3982
|1 VCNT / USD
$22.06
|1 VCNT / MYR
RM99.4906
|1 VCNT / TRY
₺782.6888
|1 VCNT / JPY
¥3,470.6998
|1 VCNT / RUB
₽2,266.2238
|1 VCNT / INR
₹1,911.2784
|1 VCNT / IDR
Rp361,639.2864
|1 VCNT / PHP
₱1,293.3778
|1 VCNT / EGP
￡E.1,114.03
|1 VCNT / BRL
R$134.3454
|1 VCNT / CAD
C$31.5458
|1 VCNT / BDT
৳2,681.393
|1 VCNT / NGN
₦34,201.3828
|1 VCNT / UAH
₴935.344
|1 VCNT / VES
Bs1,169.18
|1 VCNT / PKR
Rs6,148.122
|1 VCNT / KZT
₸11,715.1836
|1 VCNT / THB
฿765.0408
|1 VCNT / TWD
NT$730.4066
|1 VCNT / CHF
Fr20.0746
|1 VCNT / HKD
HK$171.6268
|1 VCNT / MAD
.د.م222.5854