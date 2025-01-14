VIKITA Fiyatı (VIKITA)
Bugün için canlı VIKITA (VIKITA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 830.80K USD. VIKITA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
VIKITA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.28K USD
- Gün içindeki VIKITA fiyat değişimi -10.23%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, VIKITA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, VIKITA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, VIKITA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, VIKITA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-10.23%
|30 Gün
|$ 0
|-75.39%
|60 Gün
|$ 0
|+63.37%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel VIKITA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.20%
-10.23%
-36.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
VIKITA is not just a cryptocurrency; it's a whole meme experience that makes every investment fun and engaging. With this token, you not only get the chance to participate in cryptocurrency games but also become part of a global meme community. Upcoming Game: Vikita Metaversia In addition to its vibrant community and interactive elements, VIKITA will introduce an exciting new game, Vikita Metaversia. This game will be integrated into the VIKITA ecosystem and promises to offer: Immersive Gameplay: Dive into a rich, interactive world where meme culture and cryptocurrency come together in innovative ways. Unique Challenges and Rewards: Engage in fun challenges and quests, earning rewards that enhance your experience and status within the VIKITA community. Community Interaction: Collaborate with other players, participate in global events, and contribute to the evolution of the game's universe. Exclusive Features: Unlock special in-game content and bonuses that are available only to token holders, making your participation even more rewarding. With Vikita Metaversia, VIKITA aims to create a dynamic and entertaining environment that enhances both the gaming and investing experiences for its users.
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