Bugünkü Viper Cash Fiyatı

Bugünkü Viper Cash (VIP) fiyatı $ 0,00161714 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut VIP / USD dönüşüm oranı VIP başına $ 0,00161714 şeklindedir.

Viper Cash, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.960 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,00M VIP şeklindedir. Son 24 saat içinde VIP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04533569 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00151379 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VIP, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Viper Cash (VIP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,96K$ 33,96K $ 33,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,96K$ 33,96K $ 33,96K Dolaşım Arzı 21,00M 21,00M 21,00M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

Şu anki Viper Cash piyasa değeri $ 33,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIP arzı 21,00M olup, toplam arzı 21000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,96K.