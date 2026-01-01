Bugünkü Visa xStock Fiyatı

Bugünkü Visa xStock (VX) fiyatı $ 368,36 olup, son 24 saatte % 3,88 değişim gösterdi. Mevcut VX / USD dönüşüm oranı VX başına $ 368,36 şeklindedir.

Visa xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 305.446 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 829,20 VX şeklindedir. Son 24 saat içinde VX, $ 353,81 (en düşük) ile $ 368,7 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 398,5 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 309,87 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VX, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%3,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Visa xStock (VX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 305,45K$ 305,45K $ 305,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 36,12M$ 36,12M $ 36,12M Dolaşım Arzı 829,20 829,20 829,20 Toplam Arz 98.059,22119333607 98.059,22119333607 98.059,22119333607

Şu anki Visa xStock piyasa değeri $ 305,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VX arzı 829,20 olup, toplam arzı 98059.22119333607. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,12M.