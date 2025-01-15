Vitruveo Bridged VTRU Fiyatı (VTRU)
Bugün için canlı Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) fiyatı, 0.166433 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VTRU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vitruveo Bridged VTRU Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.88K USD
- Gün içindeki Vitruveo Bridged VTRU fiyat değişimi -2.55%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Vitruveo Bridged VTRU / USD fiyat değişimi, $ -0.0043615830200448.
Son 30 gün içerisinde, Vitruveo Bridged VTRU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vitruveo Bridged VTRU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vitruveo Bridged VTRU / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0043615830200448
|-2.55%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Vitruveo Bridged VTRU fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.37%
-2.55%
+0.61%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Vitruveo is an EVM compatible, L1 blockchain designed specifically for creators and also the World first Rebasing L1 Blockchain ! We are building a decentralized ecosystem that provides sustainable income for all types of creators: visual arts, gaming, NFTs, music, film and more. The platform emphasizes trust, technology, and community as its foundational pillars. Our Mainproduct xibit.app - we bring Web3 to Creators ! VTRU as Coin, listed on our own DEX and VTRU as Token, listed on Pancaeswap, Uniswap and in January 2025 on different CEX ! VIBE bring Revshare to our Holder.
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|1 VTRU / AUD
A$0.26795713
|1 VTRU / GBP
￡0.13647506
|1 VTRU / EUR
€0.16144001
|1 VTRU / USD
$0.166433
|1 VTRU / MYR
RM0.7489485
|1 VTRU / TRY
₺5.90337851
|1 VTRU / JPY
¥26.30473565
|1 VTRU / RUB
₽17.17422127
|1 VTRU / INR
₹14.40477615
|1 VTRU / IDR
Rp2,728.40939952
|1 VTRU / PHP
₱9.76795277
|1 VTRU / EGP
￡E.8.39488052
|1 VTRU / BRL
R$1.00691965
|1 VTRU / CAD
C$0.23799919
|1 VTRU / BDT
৳20.24324579
|1 VTRU / NGN
₦258.43549807
|1 VTRU / UAH
₴7.04178023
|1 VTRU / VES
Bs8.820949
|1 VTRU / PKR
Rs46.3848771
|1 VTRU / KZT
₸88.33930774
|1 VTRU / THB
฿5.7752251
|1 VTRU / TWD
NT$5.49062467
|1 VTRU / CHF
Fr0.15145403
|1 VTRU / HKD
HK$1.29484874
|1 VTRU / MAD
.د.م1.67598031