Volaris Games Fiyatı (VOLS)
Bugün için canlı Volaris Games (VOLS) fiyatı, 0.00651572 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.60M USD. VOLS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Volaris Games Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 137.27K USD
- Gün içindeki Volaris Games fiyat değişimi +5.22%
- Dolaşımdaki arz: 706.00M USD.
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Gün içerisinde, Volaris Games / USD fiyat değişimi, $ +0.00032338.
Son 30 gün içerisinde, Volaris Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Volaris Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Volaris Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00032338
|+5.22%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Volaris Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.60%
+5.22%
-2.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Volaris Games is the pioneering interchain gaming infrastructure, empowering developers and enhancing player experiences through seamless interchain integration and innovative gameplay mechanics across diverse ecosystems. Volaris Games transforms Web3 gaming with Chain Dimension, its interchain gaming infrastructure that eliminates fragmentation by seamlessly creating, converting, and bridging game tokens across chains. Developers gain tools to expand user bases and accelerate development, while gamers enjoy a unified, seamless cross-chain experience. Volaris unlocks the full potential of Web3 gaming, fostering mass adoption and connecting fragmented communities. $VOLS is the utility token of Volaris Games, powering interchain functions, governance, and rewards. It enables seamless token bridging, platform transactions, and incentivizes developers through grants. Players earn $VOLS for achievements, events, and testing, driving engagement and retention.
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