Bugünkü Vu Fiyatı

Bugünkü Vu (VU) fiyatı $ 0,00033041 olup, son 24 saatte % 0,07 değişim gösterdi. Mevcut VU / USD dönüşüm oranı VU başına $ 0,00033041 şeklindedir.

Vu, şu anda piyasa değeri açısından $ 148.685 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 450,00M VU şeklindedir. Son 24 saat içinde VU, $ 0,00032926 (en düşük) ile $ 0,00033119 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00217398 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00031588 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VU, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vu (VU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 148,69K$ 148,69K $ 148,69K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 330,41K$ 330,41K $ 330,41K Dolaşım Arzı 450,00M 450,00M 450,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Vu piyasa değeri $ 148,69K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VU arzı 450,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 330,41K.