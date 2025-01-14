Wagmi Fiyatı (WAGMI)
Bugün için canlı Wagmi (WAGMI) fiyatı, 0.03811296 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 60.99M USD. WAGMI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wagmi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.08M USD
- Gün içindeki Wagmi fiyat değişimi +3.76%
- Dolaşımdaki arz: 1.60B USD.
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Gün içerisinde, Wagmi / USD fiyat değişimi, $ +0.0013824.
Son 30 gün içerisinde, Wagmi / USD fiyat değişimi, $ +0.0244548644.
Son 60 gün içerisinde, Wagmi / USD fiyat değişimi, $ +0.1770148995.
Son 90 gün içerisinde, Wagmi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0013824
|+3.76%
|30 Gün
|$ +0.0244548644
|+64.16%
|60 Gün
|$ +0.1770148995
|+464.45%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wagmi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.42%
+3.76%
-13.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Wagmi protocol is a comprehensive solution for the decentralized finance (DeFi) ecosystem that aims to provide a seamless experience for trading, liquidity provision (LPing), swapping , leverage and strategy generation. The protocol is designed to offer a single platform for all DeFi needs. What makes your project unique? Our project stands out due to the incorporation of the GMI, a multiposition concentrator and enabling leverage on V3 pools. History of your project. Wagmi is an innovative project, emerging as an evolution from Popsicle Finance, which had its primary focus on liquidity provision (LP) strategies. What’s next for your project? We are on the verge of enabling an array of additional liquidity providing strategies and launching on multiple chains. The introduction of leverage trading and limit orders is also in our pipeline. What can your token be used for? Our token is instrumental for utility and governance within the ecosystem, granting users the ability to partake in pivotal decision-making processes and avail themselves of various services.
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|1 WAGMI / AUD
A$0.0613618656
|1 WAGMI / GBP
￡0.0308714976
|1 WAGMI / EUR
€0.0369695712
|1 WAGMI / USD
$0.03811296
|1 WAGMI / MYR
RM0.1718894496
|1 WAGMI / TRY
₺1.3522478208
|1 WAGMI / JPY
¥5.995168608
|1 WAGMI / RUB
₽3.91610664
|1 WAGMI / INR
₹3.3021068544
|1 WAGMI / IDR
Rp624.8025229824
|1 WAGMI / PHP
₱2.2345628448
|1 WAGMI / EGP
￡E.1.92470448
|1 WAGMI / BRL
R$0.2321079264
|1 WAGMI / CAD
C$0.0545015328
|1 WAGMI / BDT
৳4.632630288
|1 WAGMI / NGN
₦59.0895709248
|1 WAGMI / UAH
₴1.615989504
|1 WAGMI / VES
Bs2.01998688
|1 WAGMI / PKR
Rs10.622081952
|1 WAGMI / KZT
₸20.2402685376
|1 WAGMI / THB
฿1.3217574528
|1 WAGMI / TWD
NT$1.2623012352
|1 WAGMI / CHF
Fr0.0346827936
|1 WAGMI / HKD
HK$0.2965188288
|1 WAGMI / MAD
.د.م0.3845597664