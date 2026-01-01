Bugünkü Wakehacker by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WAKEAI / USD dönüşüm oranı WAKEAI başına -- şeklindedir.

Wakehacker by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 103.209 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 650,00M WAKEAI şeklindedir. Son 24 saat içinde WAKEAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00132264 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAKEAI, son bir saatte -- ve son 7 günde -%4,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wakehacker by Virtuals (WAKEAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 103,21K$ 103,21K $ 103,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 158,78K$ 158,78K $ 158,78K Dolaşım Arzı 650,00M 650,00M 650,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Wakehacker by Virtuals piyasa değeri $ 103,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAKEAI arzı 650,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 158,78K.