Warena Fiyatı (RENA)
Bugün için canlı Warena (RENA) fiyatı, 0.00121861 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 115.83K USD. RENA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Warena Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.81K USD
- Gün içindeki Warena fiyat değişimi +2.91%
- Dolaşımdaki arz: 94.99M USD.
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Gün içerisinde, Warena / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Warena / USD fiyat değişimi, $ -0.0003993944.
Son 60 gün içerisinde, Warena / USD fiyat değişimi, $ +0.0002355152.
Son 90 gün içerisinde, Warena / USD fiyat değişimi, $ +0.0002036633412762015.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.91%
|30 Gün
|$ -0.0003993944
|-32.77%
|60 Gün
|$ +0.0002355152
|+19.33%
|90 Gün
|$ +0.0002036633412762015
|+20.07%
En güncel Warena fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.09%
+2.91%
-10.61%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.
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