Bugünkü Warplet Fiyatı

Bugünkü Warplet (WARPLET) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WARPLET / USD dönüşüm oranı WARPLET başına -- şeklindedir.

Warplet, şu anda piyasa değeri açısından $ 58.478 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B WARPLET şeklindedir. Son 24 saat içinde WARPLET, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00002157 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WARPLET, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Warplet (WARPLET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 58,48K$ 58,48K $ 58,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 58,48K$ 58,48K $ 58,48K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Warplet piyasa değeri $ 58,48K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WARPLET arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 58,48K.