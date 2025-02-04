Warrior Coin Fiyatı (WAR)
Bugün için canlı Warrior Coin (WAR) fiyatı, 0.00001584 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.22M USD. WAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Warrior Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 43.84K USD
- Gün içindeki Warrior Coin fiyat değişimi -1.50%
- Dolaşımdaki arz: 140.00B USD.
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Gün içerisinde, Warrior Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Warrior Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Warrior Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Warrior Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.50%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Warrior Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.38%
-1.50%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tap Warrior is a pioneering tap-to-earn game on the Solana blockchain, seamlessly integrating meme culture with blockchain technology to offer an engaging and rewarding gaming experience. In Tap Warrior, players engage in tap-based gameplay to achieve higher scores, competing with others while earning rewards in the form of Warrior Coins, the game's native cryptocurrency. The game is accessible via Telegram, allowing players to participate without the need for additional software installations. Global Accessibility By leveraging Telegram's extensive user base, Tap Warrior has made the game globally accessible, lowering barriers to entry and allowing users to join and participate with minimal technical knowledge. The development team is committed to continuous evolution.
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