Bugünkü WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals Fiyatı

Bugünkü WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 8,75 değişim gösterdi. Mevcut WAV3 / USD dönüşüm oranı WAV3 başına -- şeklindedir.

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 142.960 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B WAV3 şeklindedir. Son 24 saat içinde WAV3, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAV3, son bir saatte -- ve son 7 günde -%15,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 142,96K$ 142,96K $ 142,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 142,96K$ 142,96K $ 142,96K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals piyasa değeri $ 142,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAV3 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 142,96K.