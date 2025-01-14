WazirX Fiyatı (WRX)
Bugün için canlı WazirX (WRX) fiyatı, 0.02331419 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.51M USD. WRX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WazirX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 133.22K USD
- Gün içindeki WazirX fiyat değişimi +1.74%
- Dolaşımdaki arz: 456.52M USD.
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Gün içerisinde, WazirX / USD fiyat değişimi, $ +0.00039794.
Son 30 gün içerisinde, WazirX / USD fiyat değişimi, $ -0.0211351991.
Son 60 gün içerisinde, WazirX / USD fiyat değişimi, $ -0.0187212712.
Son 90 gün içerisinde, WazirX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00039794
|+1.74%
|30 Gün
|$ -0.0211351991
|-90.65%
|60 Gün
|$ -0.0187212712
|-80.29%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WazirX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.76%
+1.74%
-10.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WazirX is a cryptocurrency exchange with an advanced trading interface and features to buy, sell & trade cryptocurrencies. It is an exchange with a live open order book system that allows users to trade 80+ digital assets like Bitcoin, BNB, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash & many more.Users can deposit/withdraw cryptocurrencies and also cash in/cash out USDT via Peer-to-Peer (“P2P”) to Indian Rupees (“INR”) with ease and speed, as well as securely store their digital assets in the WazirX wallet.WazirX’s aim is to bridge the global fiat-cryptocurrency gap with the world’s first auto-matching P2P engine - WazirX Peer-to-Peer. As of today, WazirX Peer-to-Peer is the go-to method to deposit and withdraw INR in India, and growing steadily.WazirX’s native token, WRX, is the utility token forming the backbone of the WazirX ecosystem. The WRX token is built on Binance chain with future use cases including: trading fee discounts, WRX Trade Mining (unlock and earn WRX tokens by performing trades), paying for margin fees, and more.
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|1 WRX / AUD
A$0.0375358459
|1 WRX / GBP
￡0.0188844939
|1 WRX / EUR
€0.0226147643
|1 WRX / USD
$0.02331419
|1 WRX / MYR
RM0.1051469969
|1 WRX / TRY
₺0.8274206031
|1 WRX / JPY
¥3.667322087
|1 WRX / RUB
₽2.3955330225
|1 WRX / INR
₹2.0199414216
|1 WRX / IDR
Rp382.1997749136
|1 WRX / PHP
₱1.3669109597
|1 WRX / EGP
￡E.1.177366595
|1 WRX / BRL
R$0.1419834171
|1 WRX / CAD
C$0.0333392917
|1 WRX / BDT
৳2.8338397945
|1 WRX / NGN
₦36.1458538922
|1 WRX / UAH
₴0.988521656
|1 WRX / VES
Bs1.23565207
|1 WRX / PKR
Rs6.497664753
|1 WRX / KZT
₸12.3812337414
|1 WRX / THB
฿0.8080698254
|1 WRX / TWD
NT$0.7721659728
|1 WRX / CHF
Fr0.0212159129
|1 WRX / HKD
HK$0.1813843982
|1 WRX / MAD
.د.م0.2352401771