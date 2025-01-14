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WDOT Fiyatı (WDOT)

USD

WDOT (WDOT) Canlı Fiyat Grafiği

$6.35
$6.35$6.35
0.00%(1D)

Bugünkü WDOT (WDOT) Fiyatı

Bugün için canlı WDOT (WDOT) fiyatı, 6.35 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 213.47K USD. WDOT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WDOT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.36K USD
- Gün içindeki WDOT fiyat değişimi -0.08%
- Dolaşımdaki arz: 33.59K USD.

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USD Bazında WDOT (WDOT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, WDOT / USD fiyat değişimi, $ -0.005515089014647.
Son 30 gün içerisinde, WDOT / USD fiyat değişimi, $ -1.5887909550.
Son 60 gün içerisinde, WDOT / USD fiyat değişimi, $ +2.0361840150.
Son 90 gün içerisinde, WDOT / USD fiyat değişimi, $ +2.004771404435975.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.005515089014647-0.08%
30 Gün$ -1.5887909550-25.02%
60 Gün$ +2.0361840150+32.07%
90 Gün$ +2.004771404435975+46.14%

WDOT (WDOT) Fiyat Analizi

En güncel WDOT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 6.07
$ 6.07$ 6.07

$ 6.51
$ 6.51$ 6.51

$ 9,735.11
$ 9,735.11$ 9,735.11

+0.16%

-0.08%

-17.65%

WDOT (WDOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 213.47K
$ 213.47K$ 213.47K

$ 1.36K
$ 1.36K$ 1.36K

33.59K
33.59K 33.59K

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WDOT (WDOT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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WDOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WDOT / AUD
A$10.2235
1 WDOT / GBP
5.1435
1 WDOT / EUR
6.1595
1 WDOT / USD
$6.35
1 WDOT / MYR
RM28.575
1 WDOT / TRY
225.298
1 WDOT / JPY
¥1,000.125
1 WDOT / RUB
652.399
1 WDOT / INR
549.529
1 WDOT / IDR
Rp104,098.344
1 WDOT / PHP
371.856
1 WDOT / EGP
￡E.320.675
1 WDOT / BRL
R$38.6715
1 WDOT / CAD
C$9.0805
1 WDOT / BDT
767.461
1 WDOT / NGN
9,814.4965
1 WDOT / UAH
269.24
1 WDOT / VES
Bs336.55
1 WDOT / PKR
Rs1,769.745
1 WDOT / KZT
3,372.231
1 WDOT / THB
฿220.4085
1 WDOT / TWD
NT$210.058
1 WDOT / CHF
Fr5.7785
1 WDOT / HKD
HK$49.403
1 WDOT / MAD
.د.م63.8175