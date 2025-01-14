WeeDE Fiyatı ($WEEDE)
Bugün için canlı WeeDE ($WEEDE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 630.54K USD. $WEEDE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WeeDE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 382.96 USD
- Gün içindeki WeeDE fiyat değişimi +4.60%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, WeeDE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, WeeDE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WeeDE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WeeDE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.60%
|30 Gün
|$ 0
|-69.52%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WeeDE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.27%
+4.60%
-44.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry.
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