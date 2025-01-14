WigoSwap Fiyatı (WIGO)
Bugün için canlı WigoSwap (WIGO) fiyatı, 0.00650119 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.66M USD. WIGO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WigoSwap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 93.11K USD
- Gün içindeki WigoSwap fiyat değişimi -0.82%
- Dolaşımdaki arz: 1.79B USD.
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Gün içerisinde, WigoSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, WigoSwap / USD fiyat değişimi, $ -0.0023413112.
Son 60 gün içerisinde, WigoSwap / USD fiyat değişimi, $ -0.0033220021.
Son 90 gün içerisinde, WigoSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.82%
|30 Gün
|$ -0.0023413112
|-36.01%
|60 Gün
|$ -0.0033220021
|-51.09%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WigoSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.28%
-0.82%
-2.87%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.
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