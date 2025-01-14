Winter Arc Fiyatı (WINTER)
Bugün için canlı Winter Arc (WINTER) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 167.66K USD. WINTER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Winter Arc Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.95K USD
- Gün içindeki Winter Arc fiyat değişimi -2.35%
- Dolaşımdaki arz: 972.87M USD.
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Gün içerisinde, Winter Arc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Winter Arc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Winter Arc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Winter Arc / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.35%
|30 Gün
|$ 0
|-65.93%
|60 Gün
|$ 0
|-65.76%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Winter Arc fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.11%
-2.35%
-37.44%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too
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