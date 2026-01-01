Bugünkü Winternomics TV Fiyatı

Bugünkü Winternomics TV (WNTV) fiyatı $ 0,00065953 olup, son 24 saatte % 3,45 değişim gösterdi. Mevcut WNTV / USD dönüşüm oranı WNTV başına $ 0,00065953 şeklindedir.

Winternomics TV, şu anda piyasa değeri açısından $ 659.583 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M WNTV şeklindedir. Son 24 saat içinde WNTV, $ 0,00065369 (en düşük) ile $ 0,00069645 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00827718 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00063027 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WNTV, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%12,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Winternomics TV (WNTV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 659,58K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 659,58K Dolaşım Arzı 999,99M Toplam Arz 999.992.541,020555

