WIZZIE Fiyatı (WIZZIE)
Bugün için canlı WIZZIE (WIZZIE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 18.60K USD. WIZZIE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WIZZIE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 956.44 USD
- Gün içindeki WIZZIE fiyat değişimi -2.76%
- Dolaşımdaki arz: 999.00M USD.
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Gün içerisinde, WIZZIE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, WIZZIE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WIZZIE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WIZZIE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.76%
|30 Gün
|$ 0
|-86.63%
|60 Gün
|$ 0
|-94.14%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WIZZIE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.04%
-2.76%
-29.03%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie.
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