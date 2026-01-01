Bugünkü WLF TOKEN Fiyatı

Bugünkü WLF TOKEN (WLF) fiyatı $ 0,00020972 olup, son 24 saatte % 18,63 değişim gösterdi. Mevcut WLF / USD dönüşüm oranı WLF başına $ 0,00020972 şeklindedir.

WLF TOKEN, şu anda piyasa değeri açısından $ 688.701 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,28B WLF şeklindedir. Son 24 saat içinde WLF, $ 0,00017678 (en düşük) ile $ 0,00021671 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0021434 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00017676 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WLF, son bir saatte -%0,46 ve son 7 günde -%78,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WLF TOKEN (WLF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 688,70K$ 688,70K $ 688,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,19M$ 4,19M $ 4,19M Dolaşım Arzı 3,28B 3,28B 3,28B Toplam Arz 20.000.000.000,0 20.000.000.000,0 20.000.000.000,0

Şu anki WLF TOKEN piyasa değeri $ 688,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WLF arzı 3,28B olup, toplam arzı 20000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,19M.