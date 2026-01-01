Bugünkü Woffle Fiyatı

Bugünkü Woffle (WOF) fiyatı $ 0,00002614 olup, son 24 saatte % 0,07 değişim gösterdi. Mevcut WOF / USD dönüşüm oranı WOF başına $ 0,00002614 şeklindedir.

Woffle, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.135 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,94M WOF şeklindedir. Son 24 saat içinde WOF, $ 0,00002577 (en düşük) ile $ 0,00002639 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00244579 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002562 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WOF, son bir saatte +%0,30 ve son 7 günde -%8,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Woffle (WOF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,14K$ 26,14K $ 26,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,14K$ 26,14K $ 26,14K Dolaşım Arzı 999,94M 999,94M 999,94M Toplam Arz 999.944.417,750258 999.944.417,750258 999.944.417,750258

