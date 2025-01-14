Wolf of Wall Street Fiyatı ($WOLF)
Bugün için canlı Wolf of Wall Street ($WOLF) fiyatı, 0.00511794 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.49M USD. $WOLF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wolf of Wall Street Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 33.60K USD
- Gün içindeki Wolf of Wall Street fiyat değişimi -0.33%
- Dolaşımdaki arz: 873.62M USD.
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Gün içerisinde, Wolf of Wall Street / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wolf of Wall Street / USD fiyat değişimi, $ -0.0011814283.
Son 60 gün içerisinde, Wolf of Wall Street / USD fiyat değişimi, $ -0.0013864811.
Son 90 gün içerisinde, Wolf of Wall Street / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.33%
|30 Gün
|$ -0.0011814283
|-23.08%
|60 Gün
|$ -0.0013864811
|-27.09%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wolf of Wall Street fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.46%
-0.33%
+1.12%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.
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|1 $WOLF / AUD
A$0.0082398834
|1 $WOLF / GBP
￡0.0041455314
|1 $WOLF / EUR
€0.0049644018
|1 $WOLF / USD
$0.00511794
|1 $WOLF / MYR
RM0.0230819094
|1 $WOLF / TRY
₺0.1816356906
|1 $WOLF / JPY
¥0.805051962
|1 $WOLF / RUB
₽0.525868335
|1 $WOLF / INR
₹0.4434183216
|1 $WOLF / IDR
Rp83.9006423136
|1 $WOLF / PHP
₱0.3000648222
|1 $WOLF / EGP
￡E.0.25845597
|1 $WOLF / BRL
R$0.0311682546
|1 $WOLF / CAD
C$0.0073186542
|1 $WOLF / BDT
৳0.622085607
|1 $WOLF / NGN
₦7.9347518172
|1 $WOLF / UAH
₴0.217000656
|1 $WOLF / VES
Bs0.27125082
|1 $WOLF / PKR
Rs1.426369878
|1 $WOLF / KZT
₸2.7179332164
|1 $WOLF / THB
฿0.1773878004
|1 $WOLF / TWD
NT$0.1695061728
|1 $WOLF / CHF
Fr0.0046573254
|1 $WOLF / HKD
HK$0.0398175732
|1 $WOLF / MAD
.د.م0.0516400146