Bugünkü Won Chang Fiyatı

Bugünkü Won Chang (USDWON) fiyatı $ 0,0000408 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut USDWON / USD dönüşüm oranı USDWON başına $ 0,0000408 şeklindedir.

Won Chang, şu anda piyasa değeri açısından $ 40.803 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B USDWON şeklindedir. Son 24 saat içinde USDWON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02259075 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003957 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDWON, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Won Chang (USDWON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,80K$ 40,80K $ 40,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,80K$ 40,80K $ 40,80K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Won Chang piyasa değeri $ 40,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDWON arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,80K.