Wonderland TIME Fiyatı (TIME)
Bugün için canlı Wonderland TIME (TIME) fiyatı, 0.04341961 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 39.09K USD. TIME / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wonderland TIME Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 24.70 USD
- Gün içindeki Wonderland TIME fiyat değişimi +6.21%
- Dolaşımdaki arz: 900.26K USD.
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Gün içerisinde, Wonderland TIME / USD fiyat değişimi, $ +0.00253949.
Son 30 gün içerisinde, Wonderland TIME / USD fiyat değişimi, $ -0.0188483962.
Son 60 gün içerisinde, Wonderland TIME / USD fiyat değişimi, $ -0.0222530711.
Son 90 gün içerisinde, Wonderland TIME / USD fiyat değişimi, $ -0.0477692805593044.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00253949
|+6.21%
|30 Gün
|$ -0.0188483962
|-43.40%
|60 Gün
|$ -0.0222530711
|-51.25%
|90 Gün
|$ -0.0477692805593044
|-52.38%
En güncel Wonderland TIME fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
+6.21%
-12.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wonderland DAO were operating under three tokens, TIME, MEMO and wMEMO. TIME being the base token which you could stake and get MEMO while you could wrap the MEMO and get wMEMO. Since Wonderland Improvement Proposal #17 TIME and MEMO are deprecated and wMEMO is the main and only relevant token of Wonderland DAO. I'm requesting either a banner redirecting to wMEMO as the main token from Wonderland to avoid confusion as people still looking at TIME's price and trying to interact with TIME or delisting.
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