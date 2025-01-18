WONG Fiyatı (WONG)
Bugün için canlı WONG (WONG) fiyatı, 0.00114999 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.17M USD. WONG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WONG Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.46K USD
- Gün içindeki WONG fiyat değişimi +8.25%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, WONG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, WONG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WONG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WONG / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+8.25%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WONG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.40%
+8.25%
-11.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WONG is chaos in coin form, born out of ApeChain to confuse, amuse, and occasionally blow your mind. It’s a memecoin with a purpose—no promises, no utility, just pure meme magic and art-fueled anarchy. This is a token that dares to ask, What can go WONG? With a vibe that’s part hero, part troublemaker, and 100% meme-fueled chaos, $WONG exists to entertain, confuse, and onboard new users to ApeChain. Whether it’s through its viral TikTok series, “WONG or Right”, or its seamless wallet onboarding tool that rivals the smoothness of butter, $WONG is here to disrupt not just ApeChain but the entire crypto space. More than just a coin, $WONG is a living meme—an unpredictable force that thrives on community-driven humor, irreverent content, and a relentless commitment to being the weirdest, most entertaining token in the market. From its grassroots beginnings to its global ambitions, $WONG is proving that chaos and creativity are the ultimate recipe for blockchain success. If you're tired of boring projects and utility-based snooze-fests, $WONG invites you to embrace the madness, join the movement, and see just how wong you can go.
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$0.00114999
|1 WONG / MYR
RM0.005174955
|1 WONG / TRY
₺0.0407441457
|1 WONG / JPY
¥0.1797089373
|1 WONG / RUB
₽0.1178624751
|1 WONG / INR
₹0.0995661342
|1 WONG / IDR
Rp18.8522920656
|1 WONG / PHP
₱0.0673319145
|1 WONG / EGP
￡E.0.057959496
|1 WONG / BRL
R$0.007014939
|1 WONG / CAD
C$0.0016559856
|1 WONG / BDT
৳0.139723785
|1 WONG / NGN
₦1.7912589237
|1 WONG / UAH
₴0.0484260789
|1 WONG / VES
Bs0.06209946
|1 WONG / PKR
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