Bugünkü World Computer Money Fiyatı

Bugünkü World Computer Money (WCM) fiyatı $ 0,00002677 olup, son 24 saatte % 1,51 değişim gösterdi. Mevcut WCM / USD dönüşüm oranı WCM başına $ 0,00002677 şeklindedir.

World Computer Money, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.680 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 922,89M WCM şeklindedir. Son 24 saat içinde WCM, $ 0,00002665 (en düşük) ile $ 0,00002723 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00125507 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002575 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WCM, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde +%3,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

World Computer Money (WCM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,68K$ 24,68K $ 24,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,68K$ 24,68K $ 24,68K Dolaşım Arzı 922,89M 922,89M 922,89M Toplam Arz 922.890.955,2991728 922.890.955,2991728 922.890.955,2991728

Şu anki World Computer Money piyasa değeri $ 24,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WCM arzı 922,89M olup, toplam arzı 922890955.2991728. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,68K.