Wow Fiyatı (WOW)
Bugün için canlı Wow (WOW) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WOW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wow Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.19K USD
- Gün içindeki Wow fiyat değişimi +5.78%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wow / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wow / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wow / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wow / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.78%
|30 Gün
|$ 0
|-74.02%
|60 Gün
|$ 0
|-79.82%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wow fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.36%
+5.78%
-27.70%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wow is the community token of Wow protocol that allows users to create and interact with meme tokens. Wow is built on Base, an Ethereum Layer 2 chain. EVM-compatible smart contracts serve as the backbone of all Wow pools. All pools on Wow are user-generated, and the tokens in Wow pools are not subject to any presale or team allocation. To understand how it works and explore the technical components and processes involved visit wow.xyz.
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