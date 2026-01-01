Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum GHO Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) fiyatı $ 1.082 olup, son 24 saatte % 0.68 değişim gösterdi. Mevcut WAARBGHO / USD dönüşüm oranı WAARBGHO başına $ 1.082 şeklindedir.

Wrapped Aave Arbitrum GHO, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,148,675 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2.91M WAARBGHO şeklindedir. Son 24 saat içinde WAARBGHO, $ 1.072 (en düşük) ile $ 1.09 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1.12 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.976544 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAARBGHO, son bir saatte -0.02% ve son 7 günde +0.69% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Piyasa Bilgileri

Şu anki Wrapped Aave Arbitrum GHO piyasa değeri $ 3.15M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAARBGHO arzı 2.91M olup, toplam arzı 2909819.704317429. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3.15M.