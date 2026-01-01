Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum USDCn Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) fiyatı $ 1,16 olup, son 24 saatte % 0,76 değişim gösterdi. Mevcut WAARBUSDCN / USD dönüşüm oranı WAARBUSDCN başına $ 1,16 şeklindedir.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.398.122 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,07M WAARBUSDCN şeklindedir. Son 24 saat içinde WAARBUSDCN, $ 1,15 (en düşük) ile $ 1,17 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,09 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,343859 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAARBUSDCN, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde +%0,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Dolaşım Arzı 2,07M 2,07M 2,07M Toplam Arz 2.121.274,676428 2.121.274,676428 2.121.274,676428

Şu anki Wrapped Aave Arbitrum USDCn piyasa değeri $ 2,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAARBUSDCN arzı 2,07M olup, toplam arzı 2121274.676428. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,46M.