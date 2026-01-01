Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum USDT Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) fiyatı $ 1,21 olup, son 24 saatte % 0,78 değişim gösterdi. Mevcut WAARBUSDT / USD dönüşüm oranı WAARBUSDT başına $ 1,21 şeklindedir.

Wrapped Aave Arbitrum USDT, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.829.517 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 4,82M WAARBUSDT şeklindedir. Son 24 saat içinde WAARBUSDT, $ 1,2 (en düşük) ile $ 1,22 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,28 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,359434 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAARBUSDT, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde +%0,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,83M$ 5,83M $ 5,83M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,83M$ 5,83M $ 5,83M Dolaşım Arzı 4,82M 4,82M 4,82M Toplam Arz 4.820.129,630555 4.820.129,630555 4.820.129,630555

Şu anki Wrapped Aave Arbitrum USDT piyasa değeri $ 5,83M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAARBUSDT arzı 4,82M olup, toplam arzı 4820129.630555. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,83M.