Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum wstETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) fiyatı $ 3.651,54 olup, son 24 saatte % 0,98 değişim gösterdi. Mevcut WAARBWSTETH / USD dönüşüm oranı WAARBWSTETH başına $ 3.651,54 şeklindedir.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 446.637 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 122,31 WAARBWSTETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WAARBWSTETH, $ 3.624,84 (en düşük) ile $ 3.688,18 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6.078,71 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 3.130,52 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAARBWSTETH, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde +%2,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 446,64K$ 446,64K $ 446,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 441,04K$ 441,04K $ 441,04K Dolaşım Arzı 122,31 122,31 122,31 Toplam Arz 120,7825445288856 120,7825445288856 120,7825445288856

Şu anki Wrapped Aave Arbitrum wstETH piyasa değeri $ 446,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAARBWSTETH arzı 122,31 olup, toplam arzı 120.7825445288856. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 441,04K.