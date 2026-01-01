Bugünkü Wrapped Aave Base EURC Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) fiyatı $ 1,2 olup, son 24 saatte % 0,10 değişim gösterdi. Mevcut WABASEURC / USD dönüşüm oranı WABASEURC başına $ 1,2 şeklindedir.

Wrapped Aave Base EURC, şu anda piyasa değeri açısından $ 44.462 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 37,00K WABASEURC şeklindedir. Son 24 saat içinde WABASEURC, $ 1,2 (en düşük) ile $ 1,2 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,22 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,16 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WABASEURC, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 44,46K$ 44,46K $ 44,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 44,74K$ 44,74K $ 44,74K Dolaşım Arzı 37,00K 37,00K 37,00K Toplam Arz 37.236,335468 37.236,335468 37.236,335468

Şu anki Wrapped Aave Base EURC piyasa değeri $ 44,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WABASEURC arzı 37,00K olup, toplam arzı 37236.335468. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 44,74K.