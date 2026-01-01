Bugünkü Wrapped Aave Ethereum Lido WETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) fiyatı $ 3.059,01 olup, son 24 saatte % 1,42 değişim gösterdi. Mevcut WAETHLIDOWETH / USD dönüşüm oranı WAETHLIDOWETH başına $ 3.059,01 şeklindedir.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 287.552 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 93,70 WAETHLIDOWETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WAETHLIDOWETH, $ 3.003,99 (en düşük) ile $ 3.114,1 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 5.312,72 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1.900,47 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAETHLIDOWETH, son bir saatte -%1,76 ve son 7 günde +%1,16 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 287,55K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 287,55K Dolaşım Arzı 93,70 Toplam Arz 93,70119049082113

