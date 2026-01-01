Bugünkü Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) fiyatı $ 3.655,56 olup, son 24 saatte % 0,38 değişim gösterdi. Mevcut WAETHLIDOWSTETH / USD dönüşüm oranı WAETHLIDOWSTETH başına $ 3.655,56 şeklindedir.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH, şu anda piyasa değeri açısından $ 904.215 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 247,35 WAETHLIDOWSTETH şeklindedir. Son 24 saat içinde WAETHLIDOWSTETH, $ 3.598,87 (en düşük) ile $ 3.706,21 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6.300,14 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 3.158,24 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAETHLIDOWSTETH, son bir saatte +%0,42 ve son 7 günde +%2,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Piyasa Bilgileri

