Bugünkü Wrapped Aave Ethereum USDT Fiyatı

Bugünkü Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) fiyatı $ 1,15 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut WAETHUSDT / USD dönüşüm oranı WAETHUSDT başına $ 1,15 şeklindedir.

Wrapped Aave Ethereum USDT, şu anda piyasa değeri açısından $ 179.608.037 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 156,22M WAETHUSDT şeklindedir. Son 24 saat içinde WAETHUSDT, $ 1,15 (en düşük) ile $ 1,15 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,23 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,033 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAETHUSDT, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%0,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 179,61M$ 179,61M $ 179,61M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 179,61M$ 179,61M $ 179,61M Dolaşım Arzı 156,22M 156,22M 156,22M Toplam Arz 156.224.186,898065 156.224.186,898065 156.224.186,898065

Şu anki Wrapped Aave Ethereum USDT piyasa değeri $ 179,61M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAETHUSDT arzı 156,22M olup, toplam arzı 156224186.898065. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 179,61M.