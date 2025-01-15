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Wrapped Elastos Fiyatı (WELA)

USD

Wrapped Elastos (WELA) Canlı Fiyat Grafiği

$2.13
$2.13$2.13
-1.30%(1D)

Bugünkü Wrapped Elastos (WELA) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped Elastos (WELA) fiyatı, 2.13 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WELA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Elastos Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.36K USD
- Gün içindeki Wrapped Elastos fiyat değişimi -1.39%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped Elastos (WELA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Elastos / USD fiyat değişimi, $ -0.030175371518824.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Elastos / USD fiyat değişimi, $ -0.3683649690.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Elastos / USD fiyat değişimi, $ +0.3073283280.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Elastos / USD fiyat değişimi, $ +0.3408256091404628.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.030175371518824-1.39%
30 Gün$ -0.3683649690-17.29%
60 Gün$ +0.3073283280+14.43%
90 Gün$ +0.3408256091404628+19.05%

Wrapped Elastos (WELA) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Elastos fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

$ 2.22
$ 2.22$ 2.22

$ 5.92
$ 5.92$ 5.92

-0.57%

-1.39%

-20.71%

Wrapped Elastos (WELA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.36K
$ 4.36K$ 4.36K

0.00
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Wrapped Elastos (WELA) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WELA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WELA / AUD
A$3.4293
1 WELA / GBP
1.7466
1 WELA / EUR
2.0661
1 WELA / USD
$2.13
1 WELA / MYR
RM9.585
1 WELA / TRY
75.5511
1 WELA / JPY
¥336.9021
1 WELA / RUB
219.7947
1 WELA / INR
184.3728
1 WELA / IDR
Rp34,918.0272
1 WELA / PHP
125.1162
1 WELA / EGP
￡E.107.4585
1 WELA / BRL
R$12.8865
1 WELA / CAD
C$3.0459
1 WELA / BDT
259.0719
1 WELA / NGN
3,307.4427
1 WELA / UAH
90.1203
1 WELA / VES
Bs112.89
1 WELA / PKR
Rs593.631
1 WELA / KZT
1,130.5614
1 WELA / THB
฿73.9323
1 WELA / TWD
NT$70.2687
1 WELA / CHF
Fr1.9383
1 WELA / HKD
HK$16.5714
1 WELA / MAD
.د.م21.4491